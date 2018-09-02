Более 400 человек заболели лихорадкой Западного Нила в Европе с начала года, 27 человек умерли от болезни - Роспотребнадзор

Лихорадка Западного Нила распространяется по Европе, с начала года заболели более 400 человек, сообщает в воскресенье Роспотребнадзор.
"С начала 2018 года в Европе зарегистрировано более 400 случаев лихорадки Западного Нила, 27 из которых со смертельным исходом. В число стран, где произошло наибольшее количество заболеваний, входят Сербия - 126 случаев, Италия - 123, Греция - 75, Венгрия - 39 и Румыния - 31. В Израиле заболели 68 человек, двое из них умерли", - говорится в сообщении.
Лихорадка Западного Нила - острое вирусное заболевание, сопровождающееся высокой температурой, ознобом, мышечной болью и тошнотой. Вирус может привести к смертельной неврологической болезни. Переносится комарами.
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