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СНГ 02.09.2018 18:20

Монеты шведского короля Магнуса II найдены на раскопках в Великом Новгороде

Археологи впервые нашли на раскопках в Великом Новгороде монеты короля шведского и норвежского Магнуса II Эрикссона, сообщили "Интерфаксу" в Новгородской экспедиции Института археологии РАН (Москва).

"Два пфеннинга найдены в культурном слое средины XIV века на Знаменском раскопе", - сказал собеседник агентства.

На одной стороне монет находится изображение геральдического льва, на другой - три короны. "Монеты были отлиты из серебра во времена правления короля, при котором эти три короны уже были признаны государственным символом Швеции", - пояснили в экспедиции.

"Согласно гипотезе члена-корреспондента РАН Петра Гайдукова, эти монеты стали трофеями новгородцев после того, как в 1349 году они в истоке Невы отбили у шведов крепость Орешек", - сказал собеседник.

Работу на Знаменском раскопе археологи начали около двух месяцев назад. Исследователи нашли здесь остатки богатых усадеб, а также сотни предметов XIV-XX веков из металлов, кости, камня, стекла, янтаря, бересты, дерева и кожи. Археологи обнаружили на раскопе печати князей и владычных наместников, бусы, браслеты и накладки, монеты, товарные пломбы, предметы культа, а также берестяную грамоту, 15 западноевропейских зеркал, редкий боевой топор и деталь средневековой волынки.

Ученые планируют закончить исследования на Знаменской улице в 2018 году.

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Тэги: РОССИЯ, НОВГОРОД, АРХЕОЛОГИ, НАХОДКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]