Премьер Израиля одобрил решение США о прекращении финансирования БАПОР

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал решение США о прекращении финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), сообщила израильское издание "Гаарец.

Он назвал решение "важным шагом", который позволяет прекратить рост числа беженцев.

По мнению Б.Нетаньяху, институт палестинских беженцев следует упразднить, поскольку БАПОР использует средства не по назначению - реально истинных беженцев значительно меньше, чем регистрируется агентством.

Решение США подверглось критике со стороны генсека ООН Антониу Гутерриша, генсека Организации освобождения Палестины (ООП) Саиба Орейката, ряда европейских стран.