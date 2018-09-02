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Дальнее зарубежье 02.09.2018 17:28

Премьер Израиля одобрил решение США о прекращении финансирования БАПОР

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал решение США о прекращении финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), сообщила израильское издание "Гаарец.

Он назвал решение "важным шагом", который позволяет прекратить рост числа беженцев.

По мнению Б.Нетаньяху, институт палестинских беженцев следует упразднить, поскольку БАПОР использует средства не по назначению - реально истинных беженцев значительно меньше, чем регистрируется агентством.

Решение США подверглось критике со стороны генсека ООН Антониу Гутерриша, генсека Организации освобождения Палестины (ООП) Саиба Орейката, ряда европейских стран.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПРЕМЬЕР, США, РЕШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]