Иран и Ирак решили отказаться от доллара в торговых взаиморасчетах - чиновник

Багдад и Тегеран исключили доллар США из числа валют, в которых ведут взаиморасчеты в двусторонней торговле, сообщает агентство "Мехр" со ссылкой на председателя ирано-иракской торговой палаты Яхию аль-Эсхак.

"Американский доллар исключен из списка валют, используемых Ираном и Ираком в их торговых расчетах. Они будут использовать иранский риал, евро и иракский динар в финансовых расчетах", - сказал чиновник.

Еще одной из форм торговых операций будет бартер, будет обмен товаров на товары между компаниями двух стран, сообщил он.