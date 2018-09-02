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Регион 02.09.2018 18:39

Иран и Ирак решили отказаться от доллара в торговых взаиморасчетах - чиновник

Багдад и Тегеран исключили доллар США из числа валют, в которых ведут взаиморасчеты в двусторонней торговле, сообщает агентство "Мехр" со ссылкой на председателя ирано-иракской торговой палаты Яхию аль-Эсхак.

"Американский доллар исключен из списка валют, используемых Ираном и Ираком в их торговых расчетах. Они будут использовать иранский риал, евро и иракский динар в финансовых расчетах", - сказал чиновник.

Еще одной из форм торговых операций будет бартер, будет обмен товаров на товары между компаниями двух стран, сообщил он.

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Тэги: ИРАН, ИРАК, ТОРГОВЛЯ, ВАЛЮТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]