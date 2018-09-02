В Афганистане разбился молдавский вертолет, погибли 12 человек: два гражданина Украины и 10 афганских военных

В воскресенье утром в Афганистане разбился вертолет Ми-8, принадлежащий молдавской компании "Валан интернешнл карго", сообщили корреспонденту "Интерфакса" в Органе гражданской авиации Молдавии.
Согласно предварительной информации, вертолет рухнул с высоты 15 метров вскоре после взлета с военной базы 209 корпуса армии Афганистана, расположенной в Мазари-Шарифе. На борту молдавского вертолета, который выполнял миссии по контракту с ООН, находилось трое членов экипажа - граждане Украины, и 11 афганских военнослужащих. В Органе гражданской авиации сообщили, что погибли 2 члена экипажа и 10 военнослужащих. Орган гражданской авиации начал расследование.
Как уже сообщал "Интерфакс", в ноябре 2015 года произошел аналогичный случай в Афганистане с вертолетом этой же авиакомпании. Тогда погибло 18 человек, в том числе один член экипажа - гражданин Молдавии, еще двое граждан Молдавии до сих пор находятся в плену у талибов (движение "Талибан"). Молдавские власти не могут их вызволить из плена .
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