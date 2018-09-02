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Дальнее зарубежье 02.09.2018 18:52

В Афганистане разбился молдавский вертолет, погибли 12 человек: два гражданина Украины и 10 афганских военных

В воскресенье утром в Афганистане разбился вертолет Ми-8, принадлежащий молдавской компании "Валан интернешнл карго", сообщили корреспонденту "Интерфакса" в Органе гражданской авиации Молдавии.

Согласно предварительной информации, вертолет рухнул с высоты 15 метров вскоре после взлета с военной базы 209 корпуса армии Афганистана, расположенной в Мазари-Шарифе. На борту молдавского вертолета, который выполнял миссии по контракту с ООН, находилось трое членов экипажа - граждане Украины, и 11 афганских военнослужащих. В Органе гражданской авиации сообщили, что погибли 2 члена экипажа и 10 военнослужащих. Орган гражданской авиации начал расследование.

Как уже сообщал "Интерфакс", в ноябре 2015 года произошел аналогичный случай в Афганистане с вертолетом этой же авиакомпании. Тогда погибло 18 человек, в том числе один член экипажа - гражданин Молдавии, еще двое граждан Молдавии до сих пор находятся в плену у талибов (движение "Талибан"). Молдавские власти не могут их вызволить из плена .

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Тэги: АФГАНИСТАН, МОЛДАВИЯ, АВИАКАТАСТРОФА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]