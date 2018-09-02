Аятолла Хаменеи заявил, что война маловероятна, но призвал армию Ирана к повышению боеготовности

Полномасштабная война в настоящее время маловероятна, однако армия должна повышать уровень боеготовности, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

"Аятолла Хаменеи подчеркнул, основываясь на политических оценках, что маловероятна реальная война, однако добавил, что Вооруженные силы должны сохранять бдительность и повышать личную боеготовность и боевые возможности вооружений" - говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на сайте иранского лидера.

Накануне Тегеран объявил о планах дальнейшего совершенствования баллистических ракет, строительстве новых боевых самолетов, развитии военно-морских сил.

В августе президент Ирана Хасан Рухани заявил, что развитие вооруженных сил страны необходимо для сдерживания США.