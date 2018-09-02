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Регион 02.09.2018 19:09

Аятолла Хаменеи заявил, что война маловероятна, но призвал армию Ирана к повышению боеготовности

Полномасштабная война в настоящее время маловероятна, однако армия должна повышать уровень боеготовности, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

"Аятолла Хаменеи подчеркнул, основываясь на политических оценках, что маловероятна реальная война, однако добавил, что Вооруженные силы должны сохранять бдительность и повышать личную боеготовность и боевые возможности вооружений" - говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на сайте иранского лидера.

Накануне Тегеран объявил о планах дальнейшего совершенствования баллистических ракет, строительстве новых боевых самолетов, развитии военно-морских сил.

В августе президент Ирана Хасан Рухани заявил, что развитие вооруженных сил страны необходимо для сдерживания США.

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Тэги: АЯТОЛЛА, АРМИЯ, ПРИЗЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]