Мир нуждается в усилении ООН в условиях торговых войн и односторонних решений - председатель КНР

Международному сообществу нужна сильная ООН в условиях, когда в мире активизируются торговый протекционизм и односторонний подход, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Пекине с генсеком Всемирной Организации Антониу Гутерришем.
"Миру как никогда ранее нужна многосторонняя торговля и сильная ООН", - сказал китайский руководитель.
По его словам, "Китай последовательно выступает за многосторонность, поддерживает авторитет и роль ООН" в деле отстаивания мира и справедливости, всестороннего сотрудничества в глобальном масштабе.
"Решимость Китая в углублении реформ непоколебима. Мы стремимся к тому, чтобы практическими действиями стимулировать другие страны на то, чтобы совместно отстаивать свободу и взаимную выгоду в торговле, строить открытую мировую экономику", - подчеркнул Си Цзиньпин.
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