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Внешняя политика 02.09.2018 21:59

Президент Азербайджана прибыл в Кыргызстан для участия в саммите ССТГ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье прибыл в Кыргызстан для участия в VI Cаммите Cовета сотрудничества тюркоязычных государств.

«И.Алиева в Международном аэропорту Иссык-Куль города Чолпон-Ата встречали первый заместитель премьер-министра Кыргызской Республики Кубатбек Боронов и губернатор Иссык-Кульской области Акылбек Осмоналиев», - сообщает сайт президента Азербайджана.

Как сообщалось ранее, лидеры Азербайджана, Казахстана, Киргизии и Турции встретятся в понедельник в Чолпон-Ате на VI саммите глав государств Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ). Планируется, что в заседании ССТГ в качестве почетных гостей примут участие президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев, а также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

На саммите ССТГ будут обсуждаться вопросы взаимодействия государств-членов в рамках Тюркского совета, лидеры государств обменяются мнениями по вопросам регионального культурно-гуманитарного и торгово-экономического сотрудничества тюркоязычных государств, а также перспектив развития самой организации и других тюркских институтов.

Лидеры ССТГ встретятся в Чолпон-Ате после трехлетнего перерыва, по итогам саммита председательство в организации перейдет к Кыргызстану.

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Тэги: АЛИЕВ, КИРГИЗИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]