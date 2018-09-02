Президент Азербайджана прибыл в Кыргызстан для участия в саммите ССТГ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье прибыл в Кыргызстан для участия в VI Cаммите Cовета сотрудничества тюркоязычных государств.
«И.Алиева в Международном аэропорту Иссык-Куль города Чолпон-Ата встречали первый заместитель премьер-министра Кыргызской Республики Кубатбек Боронов и губернатор Иссык-Кульской области Акылбек Осмоналиев», - сообщает сайт президента Азербайджана.
Как сообщалось ранее, лидеры Азербайджана, Казахстана, Киргизии и Турции встретятся в понедельник в Чолпон-Ате на VI саммите глав государств Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ). Планируется, что в заседании ССТГ в качестве почетных гостей примут участие президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев, а также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
На саммите ССТГ будут обсуждаться вопросы взаимодействия государств-членов в рамках Тюркского совета, лидеры государств обменяются мнениями по вопросам регионального культурно-гуманитарного и торгово-экономического сотрудничества тюркоязычных государств, а также перспектив развития самой организации и других тюркских институтов.
Лидеры ССТГ встретятся в Чолпон-Ате после трехлетнего перерыва, по итогам саммита председательство в организации перейдет к Кыргызстану.
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