Премьер Армении намерен в скором времени посетить Россию, рассчитывает встретиться с президентом РФ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в воскресенье, что в скором времени планирует посетить Россию, рассчитывает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.
"В скором времени запланирован мой визит в Москву, где я встречусь с президентом России Владимиром Путиным. Это станет нашей третьей встречей", - сказал Н.Пашинян в прямом эфире в соцсети Facebook.
По его словам, отношения Армении и России носят "нормальный, рабочий" характер.
"Мы продолжаем наши контакты на разных уровнях. Уверен, что на встрече с президентом России мы детально обсудим все вопросы, и найдем многие решения. Не хочу утверждать, что все вопросы решим, но уверенно хочу сказать, что наше сотрудничество продолжается и продолжится в естественном русле", - сказал Н.Пашинян.
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