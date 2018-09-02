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Регион 02.09.2018 22:05

Премьер Армении намерен в скором времени посетить Россию, рассчитывает встретиться с президентом РФ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в воскресенье, что в скором времени планирует посетить Россию, рассчитывает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В скором времени запланирован мой визит в Москву, где я встречусь с президентом России Владимиром Путиным. Это станет нашей третьей встречей", - сказал Н.Пашинян в прямом эфире в соцсети Facebook.

По его словам, отношения Армении и России носят "нормальный, рабочий" характер.

"Мы продолжаем наши контакты на разных уровнях. Уверен, что на встрече с президентом России мы детально обсудим все вопросы, и найдем многие решения. Не хочу утверждать, что все вопросы решим, но уверенно хочу сказать, что наше сотрудничество продолжается и продолжится в естественном русле", - сказал Н.Пашинян.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПАШИНЯН, РОССИЯ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]