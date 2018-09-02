Внеочередные выборы в парламент Армении пройдут в мае-начале июня - Пашинян

Внеочередные парламентские выборы в Армении должны состояться в мае или июне 2019 года, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Максимум, в мае или в первые десять дней июня в Армении должны пройти внеочередные парламентские выборы", - сказал Н.Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook.

По его словам, осуществляется работа над изменением Конституции, в результате чего парламент может быть распущен без отставки действующего премьера.

"Согласно сегодняшней Конституции, для роспуска парламента действующий премьер должен уйти в отставку, после чего парламент два раза в течение двух недель не должен избрать нового премьера. Но сегодняшняя ситуация такова, что граждане Армении хотят гарантий того, что они не будут вынуждены вновь осуществить революцию. Мы должны быть уверены, иметь гарантии, что попыток антинародных действий не будет", - отметил Н.Пашинян.

По его словам, проект новой Конституции в скором времени будут отправлен на рассмотрение парламента, после чего начнутся политические консультации.

На митинге 17 августа Н.Пашинян заявил о намерении изменить Конституцию страны, чтобы остаться во главе правительства перед досрочными парламентскими выборами.

"В Армении должны пройти досрочные выборы. Учитывая нынешние конституционные возможности, для их проведения я должен уйти в отставку и парламент (...) будет распущен и должны состояться внеочередные парламентские выборы", - сказал Н.Пашинян.

"В данной ситуации некоторые силы начали думать следующем образом: "вот он уйдет в отставку, и мы тайно выберем премьер-министра". Эти люди продолжают не понимать, что происходит в Армении, и потому, что они не понимают этого, мы внесем конституционные поправки",- сказал глава правительства Армении на центральной площади в Ереване.