Грузия снизила почти на треть железнодорожный тариф на транзит пшеницы в Армению, ограничив ее перевозки автотранспортом

Запрет, вводимый Грузией с 15 сентября на ввоз и транзит пшеницы и пшено-ржаной муки на автотранспорте, не создаст проблем Армении, которая сможет полностью перейти на их транспортировку в страну морем и по железной дороге.

АО "Грузинская железная дорога" (ГЖД) снизила для армянских перевозчиков тариф на транзит 150 тыс. и более тонн пшеницы и пшено-ржаной муки со станции черноморского города-порта Поти до станции Садахло (на грузино-армянской границе) на 30% - до $12,38 за 1 тонну, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Новый тариф на транспортировку этих грузов в направлении Армении будет действовать до 31 декабря 2019 года.

До сих пор поставки пшеницы и муки, импортируемые как Грузией, так и Арменией, в основном из России, осуществлялись в большинстве своем по Военно-грузинской дороге через ТПП (таможенно-пропускной пункт) "Верхний Ларс" - единственный в настоящее время сухопутный путь, связывающий обе республики с РФ.

Ранее сообщалось, что решение о введении Грузией с 15 сентября запрета на ввоз в страну или вывоз пшеницы и пшено-ржаной муки на автотранспорте было обусловлено беспрецедентным в этом году наплывом туристов. Многие из них пересекали российско-грузинскую границу на легковых автомобилях через ТПП "Верхний Ларс", в то время как там возникали длинные очереди трейлеров в основном с пшеницей, что затрудняло передвижение туристов.

Исходя из этого, было принято решение перевозить пшеницу и муку только с использованием морского транспорта и железной дороги. Транспортировка же на автотранспорте лишь в отдельных случаях будет допускаться при согласии службы доходов Минфина Грузии.

При этом, как заявлял глава Минфина Грузии Иванэ Мачавариани, это заранее было оговорено с армянскими коллегами, которые с пониманием отнеслись к такому решению.