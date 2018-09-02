Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9859 RUR   0.0249 GBR   2.2135 TRY   0.2552

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.25 Brent   77.77

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 28° Завтра 18° 28° 5 Сен 18° 28° 6 Сен 19° 28°

Регион 02.09.2018 22:38

Грузия снизила почти на треть железнодорожный тариф на транзит пшеницы в Армению, ограничив ее перевозки автотранспортом

Запрет, вводимый Грузией с 15 сентября на ввоз и транзит пшеницы и пшено-ржаной муки на автотранспорте, не создаст проблем Армении, которая сможет полностью перейти на их транспортировку в страну морем и по железной дороге.

АО "Грузинская железная дорога" (ГЖД) снизила для армянских перевозчиков тариф на транзит 150 тыс. и более тонн пшеницы и пшено-ржаной муки со станции черноморского города-порта Поти до станции Садахло (на грузино-армянской границе) на 30% - до $12,38 за 1 тонну, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Новый тариф на транспортировку этих грузов в направлении Армении будет действовать до 31 декабря 2019 года.

До сих пор поставки пшеницы и муки, импортируемые как Грузией, так и Арменией, в основном из России, осуществлялись в большинстве своем по Военно-грузинской дороге через ТПП (таможенно-пропускной пункт) "Верхний Ларс" - единственный в настоящее время сухопутный путь, связывающий обе республики с РФ.

Ранее сообщалось, что решение о введении Грузией с 15 сентября запрета на ввоз в страну или вывоз пшеницы и пшено-ржаной муки на автотранспорте было обусловлено беспрецедентным в этом году наплывом туристов. Многие из них пересекали российско-грузинскую границу на легковых автомобилях через ТПП "Верхний Ларс", в то время как там возникали длинные очереди трейлеров в основном с пшеницей, что затрудняло передвижение туристов.

Исходя из этого, было принято решение перевозить пшеницу и муку только с использованием морского транспорта и железной дороги. Транспортировка же на автотранспорте лишь в отдельных случаях будет допускаться при согласии службы доходов Минфина Грузии.

При этом, как заявлял глава Минфина Грузии Иванэ Мачавариани, это заранее было оговорено с армянскими коллегами, которые с пониманием отнеслись к такому решению.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, АРМЕНИЯ, ТРАНЗИТ, ТАРИФ


Похожие новости


Пашинян пригласил грузинского премьера нанести визит в Армению Премьеры Грузии и Армении нацелены на придание нового импульса развитию двустороннего сотрудничества Премьер Армении Пашинян совершит первый официальный визит в Грузию Премьер Армении Пашинян считает Грузию дружественной страной, с которой необходимо иметь прямые отношения, без геополитики Глава правительства Грузии поздравил Пашиняна с избранием на пост премьера Армении Пашинян заверил посла Грузии в намерении сохранять на посту премьера Армении дружеские двусторонние отношения, заявляют в Тбилиси

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]