У войск НАТО в Афганистане сменился командующий

Новым командующим воинским контингентом НАТО в Афганистане назначен генерал Остин Скотт Миллер, говорится в распространенном пресс-службой блока сообщении.

В пресс-службе штаб-квартиры альянса в Брюсселе подчеркнули, что О. С. Миллер приступил в воскресенье к выполнению своих обязанностей.

Он принял командование от своего предшественника генерала Джона Николсона, который проработал в этой должности три года, в ходе церемонии в штаб-квартире миссии в Кабуле, отмечается в коммюнике.

Генерал О.С.Миллер ранее возглавлял Объединенное командование специальных операций США.

"Мы должны дать возможность нашим афганским партнерам строить свою безопасность и военный потенциал, чтобы они могли в долгой перспективе и надежным образом не позволять террористам действовать на их территории", - приводятся в пресс-релизе слова нового командующего миссией НАТО.

Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил по случаю смены командующих: "Я ожидаю возможности тесного взаимодействия с генералом Миллером в качестве нового командующего нашей миссией "Решительная поддержка" и благодарю генерала Николсона за его образцовую службу".

Й.Столтенберг подчеркнул, что "НАТО по-прежнему привержена поддержке афганских сил безопасности, чтобы они создавали условия для безопасности и мира".

Пресс-служба НАТО напомнила, что на саммите альянса в Брюсселе 11-12 июля 2018 года главы государств и правительств стран-союзниц и государств-партнеров, вносящих вклад в "Решительную поддержку", решили сохранить эту миссию, пока условия на местах не дадут оснований для ее завершения, и продлить финансовую поддержку афганских сил безопасности до 2024 года.