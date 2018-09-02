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Дальнее зарубежье 02.09.2018 23:09

У войск НАТО в Афганистане сменился командующий

Новым командующим воинским контингентом НАТО в Афганистане назначен генерал Остин Скотт Миллер, говорится в распространенном пресс-службой блока сообщении.

В пресс-службе штаб-квартиры альянса в Брюсселе подчеркнули, что О. С. Миллер приступил в воскресенье к выполнению своих обязанностей.

Он принял командование от своего предшественника генерала Джона Николсона, который проработал в этой должности три года, в ходе церемонии в штаб-квартире миссии в Кабуле, отмечается в коммюнике.

Генерал О.С.Миллер ранее возглавлял Объединенное командование специальных операций США.

"Мы должны дать возможность нашим афганским партнерам строить свою безопасность и военный потенциал, чтобы они могли в долгой перспективе и надежным образом не позволять террористам действовать на их территории", - приводятся в пресс-релизе слова нового командующего миссией НАТО.

Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил по случаю смены командующих: "Я ожидаю возможности тесного взаимодействия с генералом Миллером в качестве нового командующего нашей миссией "Решительная поддержка" и благодарю генерала Николсона за его образцовую службу".

Й.Столтенберг подчеркнул, что "НАТО по-прежнему привержена поддержке афганских сил безопасности, чтобы они создавали условия для безопасности и мира".

Пресс-служба НАТО напомнила, что на саммите альянса в Брюсселе 11-12 июля 2018 года главы государств и правительств стран-союзниц и государств-партнеров, вносящих вклад в "Решительную поддержку", решили сохранить эту миссию, пока условия на местах не дадут оснований для ее завершения, и продлить финансовую поддержку афганских сил безопасности до 2024 года.

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Тэги: АФГАНИСТАН, НАТО, КОМАНДУЮЩИЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]