В городе Чолпон-Ата (Киргизия) начал работу VI Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Президент азербайджана Ильхам Алиев принимает участие в работе саммите, сообщает сайт главы государства.

Членами ССТГ являются Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и (с конца апреля 2018 года) Узбекистан. Туркменистан имеет при Тюркском совете статус наблюдателя. Организация, целью которой является развитие всестороннего сотрудничества между государствами-членами, была создана в 2009 году.

Последний саммит ССТГ прошел в 2015 году в Астане. Шестой саммит должен был пройти в Киргизии в 2016 году, но впоследствии сроки его проведения по инициативе Бишкека неоднократно переносились.