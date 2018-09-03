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Внешняя политика 03.09.2018 09:28

Начал работу VI Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств

В городе Чолпон-Ата (Киргизия) начал работу VI Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Президент азербайджана Ильхам Алиев принимает участие в работе саммите, сообщает сайт главы государства.

Членами ССТГ являются Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и (с конца апреля 2018 года) Узбекистан. Туркменистан имеет при Тюркском совете статус наблюдателя. Организация, целью которой является развитие всестороннего сотрудничества между государствами-членами, была создана в 2009 году.

Последний саммит ССТГ прошел в 2015 году в Астане. Шестой саммит должен был пройти в Киргизии в 2016 году, но впоследствии сроки его проведения по инициативе Бишкека неоднократно переносились.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КИРГИЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, САММИТ, ССТГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]