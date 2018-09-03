В городе Чолпон-Ата (Киргизия) начал работу VI Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств.
Президент азербайджана Ильхам Алиев принимает участие в работе саммите, сообщает сайт главы государства.
Членами ССТГ являются Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и (с конца апреля 2018 года) Узбекистан. Туркменистан имеет при Тюркском совете статус наблюдателя. Организация, целью которой является развитие всестороннего сотрудничества между государствами-членами, была создана в 2009 году.
Последний саммит ССТГ прошел в 2015 году в Астане. Шестой саммит должен был пройти в Киргизии в 2016 году, но впоследствии сроки его проведения по инициативе Бишкека неоднократно переносились.
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