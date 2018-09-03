Цены на нефть снижаются на ожиданиях увеличения добычи, Brent у $77,4 за баррель

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе азиатских торгов в понедельник, поскольку участники рынка ожидают, что снижение экспорта нефти из Ирана будет компенсировано увеличением поставок из других стран, включая Россию и Саудовскую Аравию.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром 3 сентября уменьшилась на 25 центов (0,32%) - до $77,39 за баррель.

Октябрьский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустился на 18 центов (0,26%) - до $69,62 за баррель. Основных торгов на NYMEX в понедельник не будет, так как биржи США закрыты в связи с празднованием Дня труда.

В прошлую пятницу котировка ноябрьского фьючерса на Brent опустилась на $0,38 (0,49%), до $77,64 за баррель, а октябрьская WTI подешевела на 45 центов (0,64%), до $69,80 за баррель.

По итогам августа нефть Brent подорожала на 4,3%, продемонстрировав самый значительный подъем с апреля, а WTI - всего на 1,5%.

По данным ФГБУ "ЦДУ ТЭК", Россия в августе увеличила добычу на 2,7% относительно того же месяца прошлого года, но при этом показатель оставался на 0,2% ниже, чем в октябре 2016 года, показатель за который был принят в качестве исходной точки для договоренностей ОПЕК+.

Саудовская Аравия в августе увеличила добычу нефти до 10,424 млн баррелей в сутки с 10,288 млн б/с месяцем ранее, сообщили агентству Bloomberg два источника в ОПЕК.

Кроме того, как сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 2 единицы - до 862.

Спекулятивные инвесторы на прошлой неделе наращивали ставки на увеличение цены Brent ("длинные" позиции) самыми быстрыми темпами с 2016 года, до этого в течение трех недель подряд наблюдалось снижение.

Торговые споры США и Китая по-прежнему привлекают внимание участников нефтяного рынка. Китай, приостановивший закупку нефти у США в августе из-за разногласий по вопросам внешней торговли, не будет возобновлять ее и в сентябре, считает Ричард Маллинсон из Energy Aspects. Вместе с тем он ожидает, что в октябре КНР снова начнет ввозить нефть из США, поскольку китайские коммерческие запасы нефти близки к рекордному минимуму. Как пишет Dow Jones, объемы, вероятно, будут меньше, чем ранее: импорт американской нефти в Китай в IV квартале может составить от 200 тыс. до 300 тыс. баррелей в сутки (б/с) против 400 тыс. - 500 тыс. б/с до приостановки.