Манат укрепился к евро, подешевел к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 3 сентября сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 3 сентября ЦБА установил на уровне 1,9729 манат/1EUR (31 августа - 1, 9859 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 3 сентября установил 0,0251 манат/1RUB (31 августа - 0,0249 манат/1RUB).
Б.Рустамбеков
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