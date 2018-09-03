Манат укрепился к евро, подешевел к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 3 сентября сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 3 сентября ЦБА установил на уровне 1,9729 манат/1EUR (31 августа - 1, 9859 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 3 сентября установил 0,0251 манат/1RUB (31 августа - 0,0249 манат/1RUB).

Б.Рустамбеков