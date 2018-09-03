Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 113 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
«Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 113 раз», - говорится в сообщении Минобороны.
Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся, как с территории самой Армении, так и оккупированных земель Азербайджана.
Б.Рустамбеков
Оман ожидает сохранения цен на нефть в диапазоне $70-80 за баррель до конца 2018 года - министр нефти
Японские компании, торгующие нефтью, намерены отказаться от закупок топлива в Иране - СМИ
Прощание с Иосифом Кобзоном в Москве проходит под его песни
Всемирные игры кочевников стартуют в Киргизии
Размещать табачные изделия на видном месте запретили в Грузии
Евросоюз предлагает Великобритании тесное сотрудничество в области безопасности после Brexit - Барнье
ГААД получит около 5 млн манатов на реконструкцию автодороги Уджар-Зардаб-Агджабеди–Биринджи Алиджанлы
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома в Исмайыллы
Польские представители вместе с российскими коллегами проведут дополнительный осмотр обломков самолета Леха Качиньского
Совет сотрудничества тюркоязычных государств рассчитывает на статус наблюдателя ООН - Эрдоган
Эрдоган на саммите тюркоязычных стран в Киргизии призвал противодействовать сторонникам Гюлена
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Бесконтактные платежи с каждой картой от Банка Республика
Заявление руководителя Пресс-службы МИД Хикмета Гаджиева в связи с 25-й годовщиной оккупации Губадлинского района Азербайджана
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений