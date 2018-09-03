Эрдоган на саммите в Киргизии предложил тюркоязычным странам перейти на взаиморасчеты в национальных валютах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) предложил странам организации перейти на национальные валюты во взаимных расчетах.
"Мы должны сделать решительные шаги в увеличении и расширении нашего торгово-экономического сотрудничества, и мы должны понимать, что зависимость международной торговли от доллара выступает в качестве препятствия", - сказал Р.Т.Эрдоган на саммите, проходящем в Чолпон-Ате на севере Киргизии.
"Необходимо интенсифицировать усилия для перехода к торговле в национальных валютах, что является важным условием развития", - подчеркнул президент Турции.
"Товарооборот находится на крайне низком уровне, для чего страны должны двигаться в направлении развития имеющегося потенциала", - сказал Р.Т.Эрдоган, отметив, что тюркоязычные страны имеют большие возможности в развитии торговли.
В ССТГ входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия и Турция. На саммите в Киргизии Венгрия и Узбекистан участвуют в качестве почетных гостей.
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