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Внешняя политика 03.09.2018 09:43

Эрдоган на саммите в Киргизии предложил тюркоязычным странам перейти на взаиморасчеты в национальных валютах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) предложил странам организации перейти на национальные валюты во взаимных расчетах.

"Мы должны сделать решительные шаги в увеличении и расширении нашего торгово-экономического сотрудничества, и мы должны понимать, что зависимость международной торговли от доллара выступает в качестве препятствия", - сказал Р.Т.Эрдоган на саммите, проходящем в Чолпон-Ате на севере Киргизии.

"Необходимо интенсифицировать усилия для перехода к торговле в национальных валютах, что является важным условием развития", - подчеркнул президент Турции.

"Товарооборот находится на крайне низком уровне, для чего страны должны двигаться в направлении развития имеющегося потенциала", - сказал Р.Т.Эрдоган, отметив, что тюркоязычные страны имеют большие возможности в развитии торговли.

В ССТГ входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия и Турция. На саммите в Киргизии Венгрия и Узбекистан участвуют в качестве почетных гостей.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ТУРЦИЯ, ЭРДОГАН, ВЗАИМОРАСЧЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]