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Дальнее зарубежье 03.09.2018 10:04

Глава Минобороны Японии обвинил Россию и Китай в наращивании военной активности в регионе

Россия и Китай, наращивая военную активность, представляют угрозу для национальной безопасности Японии, заявил японский министр обороны Ицунори Онодэра.

"Мы наблюдаем действия, которые представляют собой нагнетание военной активности на Ближнем Востоке", - подчеркнул, говоря о России, И.Онодэра в понедельник на встрече с руководством сил самообороны Японии.

В качестве подтверждения своих слов министр сослался на самые масштабные со времен "холодной войны" российские военные учения "Восток-2018".

Он также упомянул переброску Россией на южные Курилы современных вооружений, включая ракеты класса "земля-воздух".

Китай, как заявил глава военного ведомства Японии, "высокими темпами совершенствует свою военную мощь и ускоряет военную активность".

"Он (Китай - ИФ) в одностороннем порядке проявляет военную активность в морском и воздушном пространстве вокруг нашей страны. Это вызывает серьезную озабоченность в вопросах обороны государства", - заявил И.Онодера.

Он также отметил, что постоянную угрозу безопасности Японии продолжает представлять Северная Корея.

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Тэги: ЯПОНИЯ, РОССИЯ, КИТАЙ, ОБВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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