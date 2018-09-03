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ТЭК 03.09.2018 09:57

Японские компании, торгующие нефтью, намерены отказаться от закупок топлива в Иране - СМИ

Японские оптовые компании в сфере нефтяного бизнеса не исключают, что могут отказаться от импорта иранской нефти из опасений попасть под американские санкции, сообщают местные СМИ.

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения по иранскому атому и восстановлении санкций против Тегерана, существовавших до его подписания. Как было заявлено Вашингтоном, под санкции, вступающие в силу 5 ноября, попадут и компании, которые будут вести торговлю с Ираном, в частности, закупать иранскую нефть.

По сообщению японского агентства Jiji Press, японские власти пытаются договориться с Соединенными Штатами о послаблении в области закупок иранской нефти, однако, считает агентство, это маловероятно.

Представитель минторговли Японии в понедельник подтвердил журналистам, что переговоры с США по этому вопросу велись, однако отказался раскрыть их детали и результаты.

Японские нефтяные компании в настоящее время активно пытаются найти альтернативу иранским поставкам, чтобы предотвратить нехватку нефти в стране, сообщают СМИ.

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Тэги: ЯПОНИЯ, КОМПАНИИ, ИРАН, НЕФТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]