Японские компании, торгующие нефтью, намерены отказаться от закупок топлива в Иране - СМИ

Японские оптовые компании в сфере нефтяного бизнеса не исключают, что могут отказаться от импорта иранской нефти из опасений попасть под американские санкции, сообщают местные СМИ.
Президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения по иранскому атому и восстановлении санкций против Тегерана, существовавших до его подписания. Как было заявлено Вашингтоном, под санкции, вступающие в силу 5 ноября, попадут и компании, которые будут вести торговлю с Ираном, в частности, закупать иранскую нефть.
По сообщению японского агентства Jiji Press, японские власти пытаются договориться с Соединенными Штатами о послаблении в области закупок иранской нефти, однако, считает агентство, это маловероятно.
Представитель минторговли Японии в понедельник подтвердил журналистам, что переговоры с США по этому вопросу велись, однако отказался раскрыть их детали и результаты.
Японские нефтяные компании в настоящее время активно пытаются найти альтернативу иранским поставкам, чтобы предотвратить нехватку нефти в стране, сообщают СМИ.
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