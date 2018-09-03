В Ираке достигнута договоренность о парламентской коалиции, которая сможет сформировать правительство

Двум иракским политическим конкурентам - премьеру Хайдеру аль-Абади и богослову Муктаде ас-Садру удалось договориться о создании в парламенте коалиции, которая сможет сформировать правительство станы, сообщили СМИ из Багдада.
Коалиция претендует на 177 из 329 мест в парламенте.
В то же время, глава народного ополчения Ирака Хади аль-Амери и бывший премьер-министр страны Нури аль-Малики заявили, что создали свою коалицию, которая, по их мнению, займет большинство парламентских мест, перетянув на свою сторону парламентариев из других политических групп.
Выборы в парламент Ирака прошли 12 мая, однако возникли вопросы к использовавшейся электронной системе подсчета голосов. В результате был произведен пересчет, и 19 августа результаты были утверждены.
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