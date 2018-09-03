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Дальнее зарубежье 03.09.2018 10:04

В Ираке достигнута договоренность о парламентской коалиции, которая сможет сформировать правительство

Двум иракским политическим конкурентам - премьеру Хайдеру аль-Абади и богослову Муктаде ас-Садру удалось договориться о создании в парламенте коалиции, которая сможет сформировать правительство станы, сообщили СМИ из Багдада.

Коалиция претендует на 177 из 329 мест в парламенте.

В то же время, глава народного ополчения Ирака Хади аль-Амери и бывший премьер-министр страны Нури аль-Малики заявили, что создали свою коалицию, которая, по их мнению, займет большинство парламентских мест, перетянув на свою сторону парламентариев из других политических групп.

Выборы в парламент Ирака прошли 12 мая, однако возникли вопросы к использовавшейся электронной системе подсчета голосов. В результате был произведен пересчет, и 19 августа результаты были утверждены.

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Тэги: ИРАК, ПАРЛАМЕНТ, КОАЛИЦИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]