Бразильские пожарные спасли несколько экспонатов сгоревшего в Рио музея

Огонь в ночь на понедельник полностью уничтожил бразильский Национальный музей в Рио-де-Жанейро, но некоторые экспонаты удалось спасти уже в тот момент, когда начался пожар, сообщил в эфире бразильского телеканала "Глобу" представитель пожарной службы Роберту Робадей.
"Мы смогли вынести много экспонатов из здания, работники музея нам помогли", - сказал он.
Р.Робадей отметил, что на борьбу с огнем было привлечено 80 пожарных.
Тем не менее, нанесен неоценимый урон. "Это грустный день для всех бразильцев, двести лет работы, исследований и накопленных знаний утеряны", - прокомментировал трагическое происшествие президент Бразилии Мишел Темер.
"Глобу" отмечает, что пожар начался, когда музей уже был закрыт для посетителей. Человеческих жертв удалось избежать.
Причины пожара возникновения пока неизвестны.
Один из руководителей музея Луис Фернанду Диас Дуарти сообщил телеканалу, что комплекс страдал от хронического недофинансирования. "Сейчас нам хочет помочь каждый, но у нас никогда не было должной поддержки", - сказал он.
Национальный музей Рио-де-Жанейро был основан в 1818 году королем Португалии, Бразилии и Алгарви Жуаном VI. C 1946 года он был связан с Федеральным университетом Рио-де-Жанейро. В музее хранились примерно 20 млн экспонатов, в том числе самая большая в Латинской Америке египетская коллекция, греко-римские древности, документы времен бразильской империи, а также окаменелости и коллекция минералов. Среди самых известных экспонатов музея - скелет динозавра, обнаруженный в бразильском штате Минас-Жерайс, а также самый древний человеческий скелет, найденный на территории современной Бразилии и получивший наименование "Лузиа".
Следующий саммит ССТГ пройдет в Азербайджане – генсек организации
Президент Алиев пригласил Жээнбекова совершить официальный визит в Азербайджан
Эрдоган на саммите в Киргизии предложил тюркоязычным странам перейти на взаиморасчеты в национальных валютах
УМЭО SOCAR сохранило в январе-июле лидерство среди экспортеров ненефтяной продукции в госсекторе
Азербайджанские экспортеры посредством Azexport.az получили в январе-июле заказов на $315 млн
Инвестиции SOCAR в терминал Кулеви в Грузии за 10 лет составили около $100 млн
Прощание с Иосифом Кобзоном в Москве проходит под его песни
Всемирные игры кочевников стартуют в Киргизии
Размещать табачные изделия на видном месте запретили в Грузии
Евросоюз предлагает Великобритании тесное сотрудничество в области безопасности после Brexit - Барнье
ГААД получит около 5 млн манатов на реконструкцию автодороги Уджар-Зардаб-Агджабеди–Биринджи Алиджанлы
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома в Исмайыллы
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Банк Республика запускает кампанию по микро кредитам «Осень - время для низких процентов»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»