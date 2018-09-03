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Дальнее зарубежье 03.09.2018 12:19

Бразильские пожарные спасли несколько экспонатов сгоревшего в Рио музея

Огонь в ночь на понедельник полностью уничтожил бразильский Национальный музей в Рио-де-Жанейро, но некоторые экспонаты удалось спасти уже в тот момент, когда начался пожар, сообщил в эфире бразильского телеканала "Глобу" представитель пожарной службы Роберту Робадей.

"Мы смогли вынести много экспонатов из здания, работники музея нам помогли", - сказал он.

Р.Робадей отметил, что на борьбу с огнем было привлечено 80 пожарных.

Тем не менее, нанесен неоценимый урон. "Это грустный день для всех бразильцев, двести лет работы, исследований и накопленных знаний утеряны", - прокомментировал трагическое происшествие президент Бразилии Мишел Темер.

"Глобу" отмечает, что пожар начался, когда музей уже был закрыт для посетителей. Человеческих жертв удалось избежать.

Причины пожара возникновения пока неизвестны.

Один из руководителей музея Луис Фернанду Диас Дуарти сообщил телеканалу, что комплекс страдал от хронического недофинансирования. "Сейчас нам хочет помочь каждый, но у нас никогда не было должной поддержки", - сказал он.

Национальный музей Рио-де-Жанейро был основан в 1818 году королем Португалии, Бразилии и Алгарви Жуаном VI. C 1946 года он был связан с Федеральным университетом Рио-де-Жанейро. В музее хранились примерно 20 млн экспонатов, в том числе самая большая в Латинской Америке египетская коллекция, греко-римские древности, документы времен бразильской империи, а также окаменелости и коллекция минералов. Среди самых известных экспонатов музея - скелет динозавра, обнаруженный в бразильском штате Минас-Жерайс, а также самый древний человеческий скелет, найденный на территории современной Бразилии и получивший наименование "Лузиа".

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, МУЗЕЙ, ПОЖАР, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]