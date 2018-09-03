Венгрия хочет расширить свое участие в Совете тюркоязычных государств - премьер

Венгрия намерена расширять свое участие в работе Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) в рамках совей восточной политики, заявил на саммите организации в Киргизии глава венгерского правительства Виктор Орбан.
"Мы с большим вниманием следим за сотрудничеством тюркоязычных государств, (...) Венгрия уважает свои тюркские корни и с большим уважением относится к работе Тюркского совета", - сказал В.Орбан на встрече в Чолпон-Ате в понедельник.
Он отметил, что с 2014 года Венгрия в качестве наблюдателя участвует в работе Парламентской ассамблеи Совета. "А сегодня я хочу попросить вас сделать еще более тесным наше сотрудничество с ССТГ", - сказал венгерский премьер.
В.Орбан добавил, что в 2010 году, когда он "вновь пришел к власти, мы решили, что объявим политику открытости на Восток".
"Венгрия вместе с Турцией является членом НАТО, а также является членом ЕС, и могу вам сказать, что быть восточным народом и быть членом НАТО - это очень своеобразное положение", - отметил премьер-министр Венгрии.
Он подчеркнул, что Венгрия "в глобальном мире стремится к сохранению своего языка, культуры, своей идентичности, так как считает, что в 21 веке только такое государство может быть сильным".
"Запад этого не признает, но мы свою идентичность сохраним", - сказал В.Орбан.
"Мы знаем, что бывшее мироустройство было устроено так, что капитал и знания поступают с Запада в восточный мир с более дешевой рабочей силой, но это уже недействительно. Мы живем в новом мире, и он определяет развитие стран, живущих на Востоке", - заявил премьер-министр Венгрии.
Глава венгерского правительства назвал сотрудничество со станами ССТГ "важным во внешней политике" страны и добавил, что хотел бы заключить соглашения о стратегическом сотрудничестве Киргизией и Узбекистаном, наряду с аналогичными документами, заключенными уже с Азербайджаном, Казахстаном и Турцией.
Он также заявил о готовности "Эксимбанка" Венгрии предоставить странам ССТГ кредитные средства в размере $1 млрд.
"Венгрия готова к тому, чтобы открыть новую главу сотрудничества с тюркоязычными странами", - подчеркнул В.Орбан.
В ССТГ входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия и Турция. На саммите в Киргизии лидеры Венгрии и Узбекистана участвуют в качестве почетных гостей.
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