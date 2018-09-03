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Дальнее зарубежье 03.09.2018 13:19

В Сеуле надеются на возобновление переговоров между США и КНДР по денуклеаризации

Глава администрации президента Республики Корея Им Чжон Сок выразил надежду на возобновление переговоров между США и КНДР по поводу денуклеаризации Северной Кореи.

"Суровая реальность дипломатии говорит о том, что исторические перемены просто невозможны без стратегического терпения и согласия США", - написал Им Чжон Сок на своей странице в Facebook.

По его словам, "именно поэтому правительство (президента Южной Кореи - ИФ) Мун Чжэ Ина так активно и тесно сотрудничает с Соединенными Штатами на беспрецедентном уровне".

Ранее южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн сообщал, что специальный представитель президента Южной Кореи Чон Ый Ён отправится в среду в КНДР. "Специальный представитель обсудит ряд вопросов, в том числе - конкретную дату проведения саммита Южной Кореи и КНДР, денуклеаризацию Корейского полуострова и установление там мира", - сказал на брифинге представитель южнокорейского президента.

Им Чжон Сок выразил надежду на успех переговоров спецпредставителя в Пхеньяне. "Я ожидаю, что спецпредставитель согласует точную дату поездки президента Мун Чжэ Ина в Пхеньян этой осенью", - написал он.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын ранее встречались дважды - в апреле и в мае 2018 года. Между ними была достигнута принципиальная договоренность о третьей встрече осенью в Пхеньяне.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, США, КНДР, НАДЕЖДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]