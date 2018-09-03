Глава МИД Белоруссии: задача Минска - способствовать большему взаимопониманию между Москвой и Киевом, преодолению конфронтации

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что у Минска нет споров с Россией по поводу статуса Крыма.
"У нас с Россией нет споров по этому вопросу", - сказал В.Макей в интервью белорусскому порталу tut.by, отвечая на вопрос журналиста об отношении России к тому, что "мы заняли такую нейтральную позицию по Украине и не признали Крым российским".
"Мы считаем, что если нам было предложено сыграть такую роль (площадки для переговоров), то мы должны придерживаться нейтральной позиции по отношению ко всем участникам", - продолжил министр.
По его словам, "мы видим свою задачу в том, чтобы создавать условия для большего понимания между Россией и Украиной, а не для большего разделения".
"Поэтому все шаги, которые предпринимает Беларусь, будут исходить из необходимости преодоления конфронтации, а не на ее усиление в нашем регионе и в отношениях между славянскими государствами", - подчеркнул глава МИД Белоруссии.
Следующий саммит ССТГ пройдет в Азербайджане – генсек организации
Президент Алиев пригласил Жээнбекова совершить официальный визит в Азербайджан
Эрдоган на саммите в Киргизии предложил тюркоязычным странам перейти на взаиморасчеты в национальных валютах
УМЭО SOCAR сохранило в январе-июле лидерство среди экспортеров ненефтяной продукции в госсекторе
Азербайджанские экспортеры посредством Azexport.az получили в январе-июле заказов на $315 млн
Инвестиции SOCAR в терминал Кулеви в Грузии за 10 лет составили около $100 млн
Прощание с Иосифом Кобзоном в Москве проходит под его песни
Всемирные игры кочевников стартуют в Киргизии
Размещать табачные изделия на видном месте запретили в Грузии
Евросоюз предлагает Великобритании тесное сотрудничество в области безопасности после Brexit - Барнье
ГААД получит около 5 млн манатов на реконструкцию автодороги Уджар-Зардаб-Агджабеди–Биринджи Алиджанлы
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома в Исмайыллы
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Банк Республика запускает кампанию по микро кредитам «Осень - время для низких процентов»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»