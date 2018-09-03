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СНГ 03.09.2018 13:02

Глава МИД Белоруссии: задача Минска - способствовать большему взаимопониманию между Москвой и Киевом, преодолению конфронтации

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что у Минска нет споров с Россией по поводу статуса Крыма.

"У нас с Россией нет споров по этому вопросу", - сказал В.Макей в интервью белорусскому порталу tut.by, отвечая на вопрос журналиста об отношении России к тому, что "мы заняли такую нейтральную позицию по Украине и не признали Крым российским".

"Мы считаем, что если нам было предложено сыграть такую роль (площадки для переговоров), то мы должны придерживаться нейтральной позиции по отношению ко всем участникам", - продолжил министр.

По его словам, "мы видим свою задачу в том, чтобы создавать условия для большего понимания между Россией и Украиной, а не для большего разделения".

"Поэтому все шаги, которые предпринимает Беларусь, будут исходить из необходимости преодоления конфронтации, а не на ее усиление в нашем регионе и в отношениях между славянскими государствами", - подчеркнул глава МИД Белоруссии.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, КРЫМ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]