Глава МИД Белоруссии: задача Минска - способствовать большему взаимопониманию между Москвой и Киевом, преодолению конфронтации

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что у Минска нет споров с Россией по поводу статуса Крыма.

"У нас с Россией нет споров по этому вопросу", - сказал В.Макей в интервью белорусскому порталу tut.by, отвечая на вопрос журналиста об отношении России к тому, что "мы заняли такую нейтральную позицию по Украине и не признали Крым российским".

"Мы считаем, что если нам было предложено сыграть такую роль (площадки для переговоров), то мы должны придерживаться нейтральной позиции по отношению ко всем участникам", - продолжил министр.

По его словам, "мы видим свою задачу в том, чтобы создавать условия для большего понимания между Россией и Украиной, а не для большего разделения".

"Поэтому все шаги, которые предпринимает Беларусь, будут исходить из необходимости преодоления конфронтации, а не на ее усиление в нашем регионе и в отношениях между славянскими государствами", - подчеркнул глава МИД Белоруссии.