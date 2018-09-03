Назарбаев предлагает регулярно проводить форум молодежных лидеров Совета тюркоязычных стран

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) заявил о расширении влияния организации, призвал тюркоязычные страны сохранять национальную культуру и традиции для будущих поколений.

"Участие в сегодняшнем заседании столь уважаемых гостей свидетельствует о повышении значимости и расширении влияния Тюркского совета. Я уверен, что на основе принятых на саммите соглашений и решений взаимное сотрудничество и братские связи между нашими странами поднимутся на качественно новый уровень", - сказал Н.Назарбаев на саммита организации в Чолпон-Ате на севере Киргизии.

Н.Назарбаев указал, что в условиях современной глобализации особое значение следует уделять сохранению национальной культуры и традиций.

"Поэтому сегодняшнее заседание посвящено развитию национальных видов спорта и молодежной политики. Я предлагаю на регулярной основе проводить форум молодежных лидеров Тюркского совета, научные конференции, семинары, организовывать экспедиции в уникальные исторические места тюркского мира. Уверен, эти меры приведут к тому, что наши молодые люди будут более тесно сотрудничать и расширять свои знания о культурных особенностях наших стран", - сказал президент Казахстана, слова которого приводит пресс-служба казахстанского лидера.

Глава государства отдельно остановился на результатах казахстанского председательствования в Тюркском совете.

"Во время нашего председательствования особое внимание было уделено научно-просветительской работе. Так, в школьную программу Азербайджана, Турции Кыргызстана и Казахстана внедрен учебник "Общая история тюрков". Тюркской академией издано более 90 книг по истории, запущен портал "Аталар мирасы" ("Наследие предков"), на котором собрано четырехвековое культурное наследие наших народов, началась реализация социологического исследовательского проекта Тюркбарометр", - подчеркнул Н.Назарбаев.

Он также отметил, что в целях развития сотрудничества между государствами в туристической отрасли запущен проект "Современный Великий Шелковый путь", который позволит за 14 дней посетить исторически значимые и сакральные места тюркоязычных государств.

В ССТГ входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия и Турция. На саммите в Киргизии лидеры Венгрии и Узбекистана участвуют в качестве почетных гостей.