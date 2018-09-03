Лавров заявляет о безальтернативности минских договоренностей

Выполнение минских договоренностей остается единственным способом урегулировать конфликт на востоке Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы готовы к компромиссам в любом конфликте, в любом кризисе, где Российская Федерация так или иначе принимает участие в усилиях по его урегулированию - будь то Сирия... либо будь то украинское урегулирование, где мы сыграли решающую роль в выработке минских договоренностей, которые остаются единственным путем преодоления кризиса на востоке Украины; мы готовы этому всячески способствовать", - сказал С.Лавров, выступая в понедельник в МГИМО.

"К сожалению, не только от нас зависит достижение урегулирования на основе минского комплекса мер. В скобках отмечу, что едва ли до выборов на Украине киевские власти смогут изменить свою полностью деструктивную линию на саботаж и подрыв всего того, о чем договорились лидеры России, Германии, Франции и Украины в феврале 2015 года", - подчеркнул министр.