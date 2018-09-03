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СНГ 03.09.2018 13:46

Лавров заявляет о безальтернативности минских договоренностей

Выполнение минских договоренностей остается единственным способом урегулировать конфликт на востоке Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы готовы к компромиссам в любом конфликте, в любом кризисе, где Российская Федерация так или иначе принимает участие в усилиях по его урегулированию - будь то Сирия... либо будь то украинское урегулирование, где мы сыграли решающую роль в выработке минских договоренностей, которые остаются единственным путем преодоления кризиса на востоке Украины; мы готовы этому всячески способствовать", - сказал С.Лавров, выступая в понедельник в МГИМО.

"К сожалению, не только от нас зависит достижение урегулирования на основе минского комплекса мер. В скобках отмечу, что едва ли до выборов на Украине киевские власти смогут изменить свою полностью деструктивную линию на саботаж и подрыв всего того, о чем договорились лидеры России, Германии, Франции и Украины в феврале 2015 года", - подчеркнул министр.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]