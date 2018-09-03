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Дальнее зарубежье 03.09.2018 14:18

ЕС требует от Мьянмы пересмотреть приговор журналистам "Рейтер" и освободить их

Обвинительный приговор в Мьянме журналистам агентства "Рейтер" Ва Лону и Кья Со Оо, осужденным на семь лет за разглашение государственной тайны, подрывает свободу СМИ, право общественности на получение информации и принцип верховенства права в Мьянме, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Приговор в отношении (журналистов - ИФ), вынесенный в соответствии с законом "О государственной тайне" 1923 года, их тюремное заключение за обнародование информации о серьезных нарушениях прав человека в штате Ракхайн также служат цели запугать других журналистов, которые будут бояться преследования и неоправданного ареста или уголовного процесса просто за то, что они выполняют свою работу", - отмечается в коммюнике, распространенном в понедельник в Брюсселе.

В коммюнике указывается, что свобода СМИ и разоблачительная журналистика являются важными основами демократии, а свободная пресса играет ключевую роль в обеспечении прозрачности и ответственности демократических правительств.

"Приговоры в отношении Ва Лону и Кья Со Оо должны быть пересмотрены, и оба журналиста должны быть освобождены немедленно и безоговорочно", - подчеркивается в заявлении представителя ЕВС.

В заявлении также говорится об ожиданиях ЕС того, что власти Мьянмы обеспечат адекватные условия журналистам для выполнения ими своей работы.

Ранее СМИ сообщили, что два корреспондента британского информационного агентства "Рейтер" приговорены судом Мьянмы к семи годам теремного заключения.

"Поскольку они совершили преступления против закона о государственной тайне, они приговариваются к семи годам тюрьмы каждый", - говорится в приговоре суда.

Два журналиста, граждане Мьянмы, были арестованы в декабре 2017 года по обвинению в разглашении в своих сообщениях государственных секретов, касающихся действий властей в отношении исповедующих ислам представителей национального меньшинства рохинджа, передают СМИ.

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Тэги: ЕС, МЬЯНМА, ПРИГОВОР, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]