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03.09.2018 12:26

Банк Республика запускает кампанию по микро кредитам «Осень - время для низких процентов»

Жаркие летние дни уже остались позади. С приходом осени предприниматели думают, о реализации новых бизнес планов или о расширении существующего бизнеса. Эта осень будет отличаться от других для деловых людей и предпринимателей!

Так, Банк Республика запускает кампанию по микро кредитам «Осень - время для низких процентов» для предпринимателей!

В рамках кампании предприниматели получат возможность взять микро кредиты по микро процентам, то есть, начиная с 12% годовых на сумму до 50.000 манат и с 0% комиссией.

Кредиты предоставляются для деловых людей занимающихся предпринимательской деятельностью в сфере торговли, сельского хозяйства, обслуживания, производства и строительства.

Отметим что, сейчас все клиенты Банка с легкостью и без лишней потери времени, с помощи своих смартфонов воспользовавшись услугой WhatsAppКредит смогут подать заявку на кредит по номеру (050) 24 59 144, не выходя из дома в любом месте.

Кампания продлится до 31 октября 2018 года.

Дайте новое дыхание своему бизнесу осенью, выбирая Банк Республика!

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]