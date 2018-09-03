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03.09.2018 12:28

Стратегическое партнерство:встреча лидеров

В резиденции президента России «Бочаров ручей», расположенной недалеко от Сочи, 1 сентября состоялась третья в этом году встреча президента Азербайджана - Ильхама Алиева с Владимиром Путиным. Несомненно, регулярные встречи на высшем уровне придают динамизм межгосударственным отношениям, хотя в данном случае эти отношения имеют фундаментальную основу. И Ильхам Алиев, и Владимир Путин в своих выступлениях подчеркнули стратегический характер связей двух стран. "У нас очень обширное взаимодействие, мы называем его стратегическим партнерством», сказал Путин. «Отношения между Россией и Азербайджаном – это отношения стратегических партнеров», подтвердил Ильхам Алиев.

Перешедший из сферы бизнеса в политику термин «стратегическое партнерство» означаетвысшую форму координации деятельности двух стран, взаимовыгодную кооперацию их ресурсов в политических, социальных, культурных, экономических сферах. Взаимоотношение Азербайджана и России в полной мере отвечает духу и содержанию установок социального партнерства.

. Азербайджан своим географическим положением, транспортной инфраструктурой, развитой экономикой, традиционными связями с русской культурой представляет огромный интерес и ценность для России. Тем более в Республике сохраняется бережное отношение к русскому языку, совместной истории, всему тому, что объединяло наши народы на протяжении двух столетий.

Радужны перспективы сотрудничества Азербайджана с Россией во многих областях экономики и культуры. Так, идет наращивание инвестиций, торговли, транспортных коммуникаций, расширяются гуманитарные и туристические связи. Российско-азербайджанский товарооборот по итогам 2017 года увеличился почти на 35 процентов, достигнув 2,5 миллиарда долларов. Россия для Азербайджана остается партнером номер один по импорту товаров не нефтяной сферы. В Азербайджане успешно работает целый ряд российских компаний. Углубляется кооперация в области энергетики, автомобилестроения, химической, фармацевтической промышленности. Огромное международное значение имеют совместные работы по созданию межконтинентального транспортного коридора «Север-Юг», который соединит Южную Азию и Ближний Восток с Европой.

Примечательно активное сотрудничество Азербайджана непосредственно с регионами России. Более 70 субъектов Российской Федерации поддерживают экономические, культурные связи с Азербайджаном. Беспрецедентны связи в области науки, образования, литературы и искусства.

Азербайджан с пониманием относится к геополитическим интересам России не только в Закавказье, но и Ближнем Востоке в целом. Россия в свою очередь разделяет озабоченность Азербайджана в связи с проблемой Карабаха, оккупацией более 20 процентов территории Азербайджана Арменией. Общественность Азербайджана, однако, надеется на более активное участие России в разрешении данного конфликта. Россия могла бы однозначно воздействовать на своего военного союзника – Армению в исполнении резолюций ООН по освобождению захваченных и опустошенных территорий Азербайджана. Мы ждем в этом направлении более решительные шаги со стороны России.

Джалил Халилов, заместитель председателя Организации ветеранов Азербайджанской республики, полковник запаса, доктор философии по политическим наукам, доцент

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]