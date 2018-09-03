Азерсу: себестоимость услуг по водоснабжению и канализации почти в 2 раза выше цены продажи

ОАО «Азерсу» (национальный водный оператор Азербайджана) получит в 2018 году из госбюджета 184,72 млн манатов на реализацию инфраструктурных проектов для улучшения системы водоснабжения.

Согласно финотчетности общества, госинвестиции в улучшение системы водоснабжения и канализации Азербайджана на конец 2017 года оцениваются в 3 млрд 874,41 млн манатов (рост за 2017 год на 26,3%).

По данным отчетности, себестоимость услуг Азерсу по водоснабжению и канализации составляет 1,41 манат за один кубометр, тогда как средняя продажная цена составляет 0,74 манат. Таким образом, себестоимость почти в 2 раза превышает продажную цену.

А.Азизов