Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9729 RUR   0.0251 GBR   2.198 TRY   0.259

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.25 Brent   77.77

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 28° Завтра 19° 28° 5 Сен 18° 28° 6 Сен 19° 28°

Финансы 03.09.2018 12:40

Азерсу: себестоимость услуг по водоснабжению и канализации почти в 2 раза выше цены продажи

ОАО «Азерсу» (национальный водный оператор Азербайджана) получит в 2018 году из госбюджета 184,72 млн манатов на реализацию инфраструктурных проектов для улучшения системы водоснабжения.

Согласно финотчетности общества, госинвестиции в улучшение системы водоснабжения и канализации Азербайджана на конец 2017 года оцениваются в 3 млрд 874,41 млн манатов (рост за 2017 год на 26,3%).

По данным отчетности, себестоимость услуг Азерсу по водоснабжению и канализации составляет 1,41 манат за один кубометр, тогда как средняя продажная цена составляет 0,74 манат. Таким образом, себестоимость почти в 2 раза превышает продажную цену.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРСУ, ГОСИНВЕСТИЦИИ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]