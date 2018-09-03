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СНГ 03.09.2018 14:47

Константинопольский патриархат разрешил своим священникам повторный брак

Историческое решение принял Константинопольский Синод: священникам этой поместной Церкви отныне будет разрешено повторное вступление в брак.

Второбрачие, однако, будет допустимо только в двух случаях: если священник овдовел или если супруга сама ушла от него, сообщает в понедельник греческое агентство церковных новостей "Ромфеа".

При этом в документе отмечено, что разрешение на второй брак не будет дано, если священник сам оставляет супругу и хочет жениться на другой. Каждый такой случай должен рассматриваться епархиальным архиереем особо.

Решение о второбрачии священников Константинопольский патриархат предлагал имплементировать еще в 2016 году на Критском соборе, однако все поместные Православные церкви тогда выступили против.

Замглавы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич назвал это решение Константинополя "достаточно спорным" и "противоречащим церковным канонам".

"Конечно, всякое в жизни бывает, и бывают исключения из правил, и иногда архиереи разрешают ради пользы для Церкви (если священник хороший и деятельный) или по снисхождению отдельным священникам вступать во второй брак, но возводить исключения в ранг правила, наверное, это слишком", - написал он на своей странице "Фейсбуке".

Представитель УПЦ напомнил, что, по церковным правилам, священник может жениться только раз, и если что-то не складывается с супругой, то он либо принимает обет безбрачия и продолжает служить, либо становится монахом, либо оставляет священство и женится второй раз.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЦЕРКОВЬ, СВЯЩЕННИКИ, НОВШЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]