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Дальнее зарубежье 03.09.2018 15:00

В Дамаске уверены, что саммит Россия-Иран-Турция будет посвящен освобождению Идлиба от террористов

Основной темой предстоящего в Иране саммита России, Ирана и Турции станет вопрос освобождения сирийского Идлиба, заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем.

"Россия, Иран и Турция - страны-гаранты Астанинского процесса, их роль весьма важна, именно это подчеркивает важность предстоящей трехсторонней встречи (в Тебризе - ИФ) ", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы уверены, что главная цель этого саммита будет вопрос освобождения Идлиба, это то, чего ждет сирийский народ", - отметил он.

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Тэги: СИРИЯ, ТРОЙКА, САММИТ, ИДЛИБ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]