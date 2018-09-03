В Дамаске уверены, что саммит Россия-Иран-Турция будет посвящен освобождению Идлиба от террористов

Основной темой предстоящего в Иране саммита России, Ирана и Турции станет вопрос освобождения сирийского Идлиба, заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем.

"Россия, Иран и Турция - страны-гаранты Астанинского процесса, их роль весьма важна, именно это подчеркивает важность предстоящей трехсторонней встречи (в Тебризе - ИФ) ", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы уверены, что главная цель этого саммита будет вопрос освобождения Идлиба, это то, чего ждет сирийский народ", - отметил он.