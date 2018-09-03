Азербайджан и Россия конкретизировали планы двустороннего сотрудничества на ближайшие годы – Минэкономразвития РФ

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин и министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев подписали 1 сентября ряд документов, направленных на развитие торгово-экономического сотрудничества двух стран.

Подписание состоялось по итогам переговоров Президента Российской Федерации Владимира Путина и Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Укрепление двусторонних взаимовыгодных связей на долгосрочной основе обеспечит Программа сотрудничества между Правительством Российской Федерации и Правительством Азербайджанской Республики на период до 2024 года.

"Также подписан План действий по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества на период до 2024 года. Документ представляет собой пять дорожных карт: устранение барьеров в торговле, развитие транспортного потенциала, создание совместных производств, обмен опытом в области цифровизиции бюджетно-налоговой сферы, увеличение взаимного посещения стран и гуманитарных контактов, реализация которых позволит качественно улучшить и активизировать взаимодействие между Россией и Азербайджаном на всех уровнях", - отмечается в сообщении Минэкономразвития РФ.

Соглашение между Министерством экономического развития РФ и Министерством экономики Азербайджана о развитии экономического сотрудничества послужит базой для активизации двусторонних торгово-экономических связей, расширит межрегиональное и инвестиционное взаимодействие России и Азербайджана, а также создаст площадку для налаживания прямых контактов между хозяйствующими субъектами.

Кроме того, М.Орешкин и глава Госкомитета по имущественным вопросам Азербайджана Карам Гасанов подписали соглашение "О сотрудничестве в области регистрации прав на недвижимое имущество и кадастровой деятельности". "Достигнутые договорённости позволят наладить обмен опытом и информацией в области регистрации прав на недвижимое имущество и кадастровой деятельности, развить двустороннее сотрудничество в форме проведения встреч и совместных семинаров специалистов, будет способствовать осуществлению совместных проектов и организации обучения и стажировок специалистов из России и Азербайджана", - подчеркивает ведомство.

А.Азизов