Президент Алиев пригласил Жээнбекова совершить официальный визит в Азербайджан

Президент Ильхам Алиев пригласил киргизского коллегу Сооронбая Жээнбекова совершить официальный визит Азербайджан, сообщает сайт главы Кыргызстана.

И.Алиев и С.Жээнбеков в понедельник провели встречу в г. Чолпон-Ата Иссык-Кульской области Кыргызстана. Президент Азербайджана находится в Кыргызстане для участия в заседании Саммита глав-государств Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

«И.Алиев пригласил С.Жээнбекова посетить с официальным визитом в Азербайджан. В свою очередь, С.Жээнбеков также пригласил И.Алиева посетить с официальным визитом в Кыргызстан, подчеркнув, что это станет важным шагом на пути дальнейшего укрепления сотрудничества двух стран»,- отмечается в информации.

«Я придаю важное значение сотрудничеству с Кыргызстаном. Мы намерены наращивать сотрудничество по всем направлениям – политическим, экономическим связям, в транспортной сфере раскрываются очень хорошие возможности», - отметил И.Алиев, слова которого приводятся в сообщении.

Глава азербайджанского государства отметил, что встреча "даст новый толчок отношениям", которые будут дальше успешно развиваться.

Президент Азербайджана также отметил, что Саммита глав-государств Совета сотрудничества тюркоязычных государств – "важное мероприятие, которое подтвердит наше единство и сотрудничество, очень хорошая возможность встретиться и обсудить наши двусторонние отношения".

С. Жээнбеков, в свою очередь, подчеркнул, что Кыргызстан придает большую значимость дальнейшему развитию братских отношений, построенных на взаимном доверии и уважении.

"Мы готовы к открытой и содержательной беседе с нашими друзьями, по всем аспектам. Я хочу искренне поздравить вас с 100-летием Азербайджанской Демократической Республики", - отметил С.Жээнбеков в ходе встречи.

Главы государств обсудили актуальные вопросы сотрудничества между Кыргызстаном и Азербайджаном, практической реализации ранее достигнутых договоренностей и перспектив дальнейшего развития двустороннего взаимодействия.

Ф.Исазаде