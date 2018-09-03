Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9729 RUR   0.0251 GBR   2.198 TRY   0.259

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.25 Brent   77.77

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 28° Завтра 19° 28° 5 Сен 18° 28° 6 Сен 19° 28°

ТЭК 03.09.2018 13:26

SOCAR планирует к ноябрю ввести в строй новую скважину на месторождении Умид

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) рассчитывает в октябре 2018 года ввести в эксплуатацию новую скважину на месторождении Умид, отмечается в годовом отчете компании за 2017 год.

«В настоящее время на месторождении действуют две эксплуатационные скважины ( №10 и №14 – ИФ-Аз), с которых ежесуточно добывается 1,25 млн кубометров газа и 200 тонн конденсата. Вместе с тем, ведутся работы по бурению новой добывающей скважины №16, ввод в эксплуатацию которой планируется в октябре 2018 года", - отмечается в документе.

По данным SOCAR, в 2017 году с месторождения Умид было добыто 424,48 млн кубометров газа и 64,53 тыс. тонн конденсата.

По состоянию на 1 января 2018 года с месторождения Умид (за весь период с момента ввода его в разработку в сентябре 2012 года – ИФ), было добыто 1 млрд 666,3 млн кубометров газа и 265,3 тыс. тонн конденсата.

Как сообщалось, перспективный блок Умид-Бабек расположен в глубоководной части азербайджанского сектора Каспия, в 75 км от Баку. Запасы месторождения Умид оцениваются минимум в 200 млрд кубометров газа и 40 млн тонн конденсата, запасы структуры Бабек оцениваются в 400 млрд кубометров газа и в 80 млн тонн конденсата.

Ранее разработка месторождения Умид велась ООО "SOCAR Umid", учрежденным компаниями SOCAR (80%) и Nobel Oil Exploration and Production Ltd (20%). 7 августа 2017 года была создана операционная компания Umid, Babek Exploration & Production Company, для разработки месторождений Умид и Бабек. Учредителями новой компании также являются SOCAR и Nobel Oil. Разработка блока Умид-Бабек осуществляется в рамках Risk Service Contract, подписанного 12 января 2017 года и вступившего в силу в мае того же года.

Долгосрочная программа разработки блока предполагает добычу с месторождения Умид 5 млрд кубометров газа в год.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УМИД, СКВАЖИНА, БУРЕНИЕ


Похожие новости


SOCAR ввела в строй новую высокодебитную скважину на газоконденсатном месторождении Умид на Каспии SOCAR начинает бурение скважины на месторождении Умид SOCAR может в 2013 году завершить бурение новой скважины на Умид SOCAR завершила освоение второй разведочной скважины с платформы на Умид

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]