SOCAR планирует к ноябрю ввести в строй новую скважину на месторождении Умид

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) рассчитывает в октябре 2018 года ввести в эксплуатацию новую скважину на месторождении Умид, отмечается в годовом отчете компании за 2017 год.

«В настоящее время на месторождении действуют две эксплуатационные скважины ( №10 и №14 – ИФ-Аз), с которых ежесуточно добывается 1,25 млн кубометров газа и 200 тонн конденсата. Вместе с тем, ведутся работы по бурению новой добывающей скважины №16, ввод в эксплуатацию которой планируется в октябре 2018 года", - отмечается в документе.

По данным SOCAR, в 2017 году с месторождения Умид было добыто 424,48 млн кубометров газа и 64,53 тыс. тонн конденсата.

По состоянию на 1 января 2018 года с месторождения Умид (за весь период с момента ввода его в разработку в сентябре 2012 года – ИФ), было добыто 1 млрд 666,3 млн кубометров газа и 265,3 тыс. тонн конденсата.

Как сообщалось, перспективный блок Умид-Бабек расположен в глубоководной части азербайджанского сектора Каспия, в 75 км от Баку. Запасы месторождения Умид оцениваются минимум в 200 млрд кубометров газа и 40 млн тонн конденсата, запасы структуры Бабек оцениваются в 400 млрд кубометров газа и в 80 млн тонн конденсата.

Ранее разработка месторождения Умид велась ООО "SOCAR Umid", учрежденным компаниями SOCAR (80%) и Nobel Oil Exploration and Production Ltd (20%). 7 августа 2017 года была создана операционная компания Umid, Babek Exploration & Production Company, для разработки месторождений Умид и Бабек. Учредителями новой компании также являются SOCAR и Nobel Oil. Разработка блока Умид-Бабек осуществляется в рамках Risk Service Contract, подписанного 12 января 2017 года и вступившего в силу в мае того же года.

Долгосрочная программа разработки блока предполагает добычу с месторождения Умид 5 млрд кубометров газа в год.

Н.Аббасова