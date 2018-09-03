Канцлер Германии Ангела Меркель 7 сентября встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщил в понедельник официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
Он не исключил, что стороны могут затронуть тему переговоров по Украине в "нормандском формате".
"Это возможно, но я пока не хотел бы озвучивать темы предстоящего обсуждения",- сказал Ш.Зайберт, отвечая в понедельник на вопрос "Интерфакса".
По его словам, полный список вопросов для обсуждения еще не готов.
Ш.Зайберт сообщил, что встреча лидеров двух стран пройдет "в Марселе в пятницу, 7 сентября".
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