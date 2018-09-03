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Дальнее зарубежье 03.09.2018 15:31

Меркель и Макрон на встрече в Марселе могут обсудить Украину и "нормандский формат"

Канцлер Германии Ангела Меркель 7 сентября встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщил в понедельник официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Он не исключил, что стороны могут затронуть тему переговоров по Украине в "нормандском формате".

"Это возможно, но я пока не хотел бы озвучивать темы предстоящего обсуждения",- сказал Ш.Зайберт, отвечая в понедельник на вопрос "Интерфакса".

По его словам, полный список вопросов для обсуждения еще не готов.

Ш.Зайберт сообщил, что встреча лидеров двух стран пройдет "в Марселе в пятницу, 7 сентября".

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ, ЛИДЕРЫ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]