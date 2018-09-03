ФРГ за конструктивные переговоры как в рамках контактной группы по Донбассу, так и в нормандском формате - представитель кабмина

Правительство Германии внимательно следит за обстановкой на востоке Украины после гибели главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Мы наблюдаем за обстановкой после убийства Захарченко очень внимательно. Любое применение насилия подлежит осуждению",- сказал Ш.Зайберт в понедельник журналистам в Берлине.

По его словам, необходимо продолжать переговоры по урегулированию, "насильственная смерть господина Захарченко не делает эту задачу менее важной".

"Мы призываем все стороны и дальше вести конструктивные переговоры как в рамках трехсторонней контактной группы, так и "нормандского формата", - заявил Ш.Зайберт.

Правительство ФРГ и дальше продолжит усилия по урегулированию конфликта, заверил он.