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Дальнее зарубежье 03.09.2018 16:16

Разрешение ливийского кризиса может быть только политическим - Еврокомиссия

Вспышка насилия в Триполи ведет лишь к его эскалации во вред ливийцам, заявил официальный представитель Европейской комиссии Карлос Мартин Руис де Гордехуэла.

"Мы адресуем наши соболезнования семьям жертв и желаем скорейшего выздоровления раненым", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

"Не существует военного решения для кризиса в Ливии, может быть только политическое решение", - отметил представитель ЕК.

Он сослался на заявление Совета ЕС по иностранным делам о поддержке усилий ООН с целью поиска надежного решения ливийской проблемы.

"Европейский союз надеется, что все действующие лица в Сирии присоединятся к этой цели с учетом, прежде всего, интересов ливийцев", - подчеркнул официальный представитель Еврокомиссии.

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Тэги: ЕС, ЛИВИЯ, НАСИЛИЕ, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]