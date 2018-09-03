Разрешение ливийского кризиса может быть только политическим - Еврокомиссия

Вспышка насилия в Триполи ведет лишь к его эскалации во вред ливийцам, заявил официальный представитель Европейской комиссии Карлос Мартин Руис де Гордехуэла.

"Мы адресуем наши соболезнования семьям жертв и желаем скорейшего выздоровления раненым", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

"Не существует военного решения для кризиса в Ливии, может быть только политическое решение", - отметил представитель ЕК.

Он сослался на заявление Совета ЕС по иностранным делам о поддержке усилий ООН с целью поиска надежного решения ливийской проблемы.

"Европейский союз надеется, что все действующие лица в Сирии присоединятся к этой цели с учетом, прежде всего, интересов ливийцев", - подчеркнул официальный представитель Еврокомиссии.