Банки-агенты АИКГФ в январе-июле выдали ипотечных кредитов на 136 млн манатов

Банки-агенты Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ) в январе-июле 2018 года выдали ипотечных кредитов на сумму 136 млн манатов, что 45,4% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

При этом в июле 2018 года банки-агенты фонда выдали ипотечных кредитов на 18,6 млн манатов.

По данным ЦБА, АИКГФ в январе-июле 2018г рефинансировал кредитов на сумму 135,6 млн манатов (рост в 3,5 раза по сравнению с 7 месяцами 2017 года - ИФ).

Фонд в отчетном периоде получил из госбюджета 50 млн манатов для финансирования социальной ипотеки.

АИКГФ в январе-июле 2018г привлек 115 млн манатов от размещения облигаций.

В 2017 году банки-агенты АИКГФ выдали ипотечных кредитов на 202,9 млн манатов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).

Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 150 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.

Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок - до 30 лет. Первичный платеж составляет 10%.

А.Азизов