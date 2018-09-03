Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9729 RUR   0.0251 GBR   2.198 TRY   0.259

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.25 Brent   77.77

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 34° Завтра 19° 28° 5 Сен 18° 28° 6 Сен 19° 28°

Дальнее зарубежье 03.09.2018 16:30

Власти КНДР пока не сообщали о планах Ким Чен Ына посетить ВЭФ - Песков

Власти КНДР пока не сообщали российской стороне о намерении своего лидера Ким Чен Ына посетить Восточный экономический форум, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока нам северокорейская сторона не сообщала о намерении их руководителя воспользоваться приглашением Владимира Путина", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее В.Путин в послании Ким Чен Ыну пригласил его принять участие в работе Восточного экономического форума или посетить Россию в любое другое удобное для него время.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КНДР, ВЭФ


Похожие новости


Путин в телеграмме Ким Чен Ыну подчеркнул готовность налаживать диалог и взаимовыгодные отношения - Песков Путин заявил о готовности встретиться с лидером КНДР в ближайшее время, чтобы обсудить проблемы региона - северокорейские СМИ Приезд Ким Чен Ына на ВЭФ пока не подтверждается - Песков Токио и Москва будут взаимодействовать для достижения денуклеаризации КНДР - министр обороны Японии Денуклеаризация КНДР за год невозможна - российский эксперт Саммит США-КНДР отодвинул возможность военного конфликта на Корейском полуострове - Путин

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]