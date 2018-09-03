Власти КНДР пока не сообщали о планах Ким Чен Ына посетить ВЭФ - Песков

Власти КНДР пока не сообщали российской стороне о намерении своего лидера Ким Чен Ына посетить Восточный экономический форум, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока нам северокорейская сторона не сообщала о намерении их руководителя воспользоваться приглашением Владимира Путина", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее В.Путин в послании Ким Чен Ыну пригласил его принять участие в работе Восточного экономического форума или посетить Россию в любое другое удобное для него время.