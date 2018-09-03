Глава китайской JD.com был задержан в США по обвинению в домогательствах и отпущен без залога

Главного исполнительного директора китайского интернет-ритейлера JD.com Лю Цяндуна в прошлую пятницу задержала полиция штата Миннесота по обвинению в сексуальном домогательстве, пишет Dow Jones.

Лю Цяндун, который также известен под европейским именем Роберт Лю, был отпущен в субботу без залога. Как говорится в сообщении компании, обвинение оказалось ложным.

Тем временем представитель полиции штата Джон Элдер заявил, что дело остается открытым и расследование все еще ведется. При этом Лю Цяндун не ограничен в передвижениях и может покинуть территорию Миннесоты и США.

45-летний бизнесмен является одним из самых богатых людей в Азии - его состояние Forbes оценивает в $7,9 млрд. В Миннесоте он проходит обучение в университете штата в сфере управление бизнесом в рамках программы, разработанной специально для глав крупнейших компаний Китая.

Ранее глава JD.com был вовлечен в скандал в Австралии - в 2015 году неназванного мужчину обвинили в домогательствах к женщине, причем пара познакомилась на вечеринке в доме Лю Цяндуна в Сиднее. Самому бизнесмену не были предъявлены обвинения, но он добивался запрета на разглашение информации о деле, опасаясь репутационных издержек.

JD.com - один из крупнейших сайтов интернет-торговли в Китае. На конец июня на сайте были зарегистрированы 313,8 млн пользователей, капитализация компании оценивается в $45 млрд. Фирма была основана в 1998 году как магазин дисков, в 2004 году компания открыла онлайн-магазин.

Около 18% JD.com принадлежат интернет-гиганту Tencent, 17% - Лю Цяндуну, 10% - Walmart. В июне JD.com привлекла $550 млн инвестиций от американской Google.

Котировки американских депозитарных расписок (ADR) JD.com на бирже Nasdaq в ходе предварительных торгов в понедельник практически не меняются, а с начала года они упали на 24%.