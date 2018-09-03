Инвестиции SOCAR в терминал Кулеви в Грузии за 10 лет составили около $100 млн

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в 2008-2017гг инвестировала $96 млн в развитие Кулевского нефтяного терминала в Грузии, отмечается в годовом отчете SOCAR за 2017 год.
«Терминал Кулеви после модернизации был введен в эксплуатацию с 2008 года. Инвестиции (в модернизацию - ИФ) до ввода в строй терминала составили $233 млн. В период 2008-2017гг инвестиции SOCAR в ООО "Терминал Черного моря" Кулеви составили $96 млн, из которых $10 млн было вложено в 2017 году», - отмечается в материалах.
По данным SOCAR, в указанный период объем перевалки углеводородной продукции через порт составил 23 млн тонн, в том числе в 2017 году – 1 млн 606,354 тыс. тонн.
Как сообщалось, ГНКАР приобрела нефтяной терминал в Кулеви в январе 2007 года. Через терминал, пропускная способность которого составляет 10 млн тонн нефти и нефтепродуктов в год, осуществляется их перевалка из Азербайджана на мировые рынки.
Н.Аббасова
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