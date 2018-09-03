Азербайджанские экспортеры посредством Azexport.az получили в январе-июле заказов на $315 млн

Азербайджанские производители получили в июле 2018 года посредством портала Azexport.az заказы на экспорт продукции на общую сумму $31,1 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.
В целом, с 1 января 2017 года по 1 августа 2018 года заказы на экспорт продукции достигли $790,5 млн., в том числе в январе-июле 2018 года – $315,5 млн.
В июле 2018 года больше всего заказов поступило на экспорт из Азербайджана граната, яблок, томатов, томатного сока, вина, хлопкового масла, гранатового соуса, куриного мяса, посуды из стекла, орехов, груш, косметических средств, белого нафталанового масла, кондитерской продукции и др.
По данным центра, 18% заказов, поступивших в январе-июле 2018 года на портал, приходится на Россию, 8,2% - США, 7,1% - Турцию, 4,8% - Иран, 4,3% - Великобританию, 4,1% - Индию, 3,7% - Украину, 3% - ОАЭ.
Азербайджанские производители получили в 2017 года посредством портала Azexport.az заказы на экспорт продукции на общую сумму $475 млн.
Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана в декабре 2016 года запустил портал Azexport.az.
Б.Рустамбеков
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