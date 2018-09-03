УМЭО SOCAR сохранило в январе-июле лидерство среди экспортеров ненефтяной продукции в госсекторе

Суммарный объем экспорта ненефтяной продукции из Азербайджана 18 крупными государственными и частными компаниями в январе-июле 2018 года составил $579,3 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

"По итогам января-июля 2018 года крупнейшим экспортером ненефтяной продукции из Азербайджана среди госкомпаний стало Управление маркетинга и экономических операций компании SOCAR (УМЭО ГНКАР) с объемом экспорта в $115 млн, среди частных - Azerbaijan International Mining Company ("дочка" Anglo Asian Mining Plc), $59,8 млн", - отмечает ЦАЭРК.

По данным Центра, среди госкомпаний в число крупнейших ненефтяных экспортеров также входят: Det-al Aluminum ($67,5 млн), "Азерэнержи" ($56,4 млн), ЗАО "AzerGold" ($17 млн), SOCAR Methanol ($13,1 млн), ООО CTS-Agro ($12 млн), ЗАО «Азербайджанские авиалинии» ($9,6 млн), ЗАО "Заготовка и снабжение продовольственной продукцией" ($2,5 млн).

В число крупнейших частных компаний, экспортирующих ненефтяную продукцию, также вошли: ООО Kaspian Fruits ($44 млн), ООО "MTK Istehsalat Kommersiya" ($37,9 млн), Baku Steel Company ($31,2 млн), ООО «Qala meyve–terevez ixracat idxalat» ($23,4 млн), «Food export Shamkir» ($22,7 млн), Azfruittrade ($22,3 млн), ЗАО «Shirin Aqro» ($15,4 млн), физ. лицо Искендеров Сахиб ($15 млн), ООО «Azerbaijan Sheker Istehsalat Birliyi» ($14,5 млн).

Азербайджан в январе-июле 2018 года экспортировал ненефтяную продукцию на сумму $969 млн.

Н.Аббасова