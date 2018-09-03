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Дальнее зарубежье 03.09.2018 17:40

Goldman Sachs ожидает инвестиций в размере $1 трлн в госбонды Китая в ближайшие 5 лет

Чистый приток средств инвесторов в китайские государственные облигации в 2018-2022 годах составит $1 трлн, считают аналитики банка Goldman Sachs.

Из этих средств порядка $250 млрд придутся на центробанки мира, полагают аналитики. Другими важными инвесторами станут суверенные фонды и частные инвестфонды.

Рост популярности китайских бондов приведет к оттоку инвестиций из облигаций других стран, главным образом - США и Японии.

По оценке Goldman Sachs, за счет перераспределения инвестиций в пользу китайских бумаг отток средств международных инвесторов из US Treasuries до конца 2022 года составит $280 млрд, или около 4% всего объема таких бумаг, находящихся на руках у иностранцев. Аналогичный показатель для японских госбондов составит $66 млрд.

В процентном отношении больше всех может пострадать Таиланд - отток из государственных облигаций этой страны ожидается в размере $3 млрд, или 14% всего объема.

Доля юаня в мировых запасах валюты в соответствии с принятой в Международном валютном фонде методикой подсчета к концу 2022 года может увеличиться до 3-4%, говорится в прогнозе Goldman Sachs.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]