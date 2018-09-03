Доходы Azerkosmos от коммерческой эксплуатации спутников в январе-июле 2018г составили $14 млн

Доходы ОАО "Azerkosmos" от коммерческой эксплуатации двух спутников в январе-июле 2018 года составили $14 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Услуги оказаны посредством первого национального телекоммуникационного спутника «Azerspace-1» и низкоорбитального спутника за поверхностью земли «Azersky».

«В январе-июле 2018 года услуги Azerkosmos экспортировались в 22 стран мира. При этом основной объем услуг общества в январе-июле поставлялся во Францию, Малайзию, ОАЭ, Германию, Грузию.

Доходы общества от экспорта услуг за указанный период составили 87% общих доходов Azerkosmos.

Ранее сообщалось, что доходы ОАО "Azerkosmos" от коммерческой эксплуатации двух спутников в 2017 году составили $23 млн. Доходы от услуг, оказанных посредством первого национального телекоммуникационного спутника «Azerspace-1» составили в прошлом году $14 млн, еще $9 млн было получено от услуг низкоорбитального спутника за поверхностью земли «Azersky.

Основными странами, которые используют ресурсы Azеrkosmos: являются Франция, ОАЭ, Грузия, Германия, Китай, Россия, Египет, ЮАР, Кипр, Польша, Иран, Киргизия, Ливан, Украина, Великобритания. В целом, услугами общества пользуются около 20 стран.

Как сообщалось, спутник "Azerspace-1" был запущен 9 февраля 2013 года с космодрома Куру (на северо-востоке Южной Америки, во французской Гвиане - ИФ). В мае 2010 года министерство подписало контракт с американской Orbital Sciences Corporation по производству спутника.

Азербайджан также подписал долгосрочный арендный договор с малазийской компанией "MEASAT" об использовании орбитальной позиции для спутника связи Azerspace-1. Общая стоимость "Azerspace-1" составляет $233 млн.

В декабре 2014 года «Azerkosmos» и французская компания Airbus Defence and Space подписали договор о передаче в собственность Azerkosmos спутника «Azersky». Спутник был запущен на орбиту в июне 2014 года, и будет находиться на орбите 12 лет.

В сентябре 2018 года Азербайджан планирует запуск на орбиту телекоммуникационного спутника "Azerspace-2".

ОАО «Azerkosmos» создано в 2010 году для вывода на орбиту телекоммуникационного спутника, управления им и осуществления эксплуатационных работ. Все акции предприятия находятся в собственности государства. В функции общества входит вывод на орбиту спутника, оказание телекоммуникационных услуг, проведения отбора страховых компаний для получения услуг, налаживание сотрудничества с космическими (спутниковыми) операторами, проведение различных исследований в этом направлении.

Б.Рустамбеков