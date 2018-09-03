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Дальнее зарубежье 03.09.2018 17:58

Си Цзиньпин объявил о выделении $60 млрд в качестве финансовой помощи странам Африки

Председатель КНР Си Цзиньпин в начале открывшегося в Пекине Форума сотрудничества Китай-Африка заявил, что Пекин направит странам Африки в качестве финансовой помощи $60 млрд.

"Сотрудничество Китая с Африкой недвусмысленно концентрируется на устранении факторов, сдерживающих рост. Ресурсы для нашего сотрудничества не будут тратиться на престижные проекты, а там, где они принесут наибольшую выгоду", - сказал Си Цзиньпин.

"Инвестиции Китая идут в Африку без (сопутствующих - ИФ) политических условий", - отметил он.

По его словам, "односторонние действия и протекционизм" не позволяют в должной мере способствовать мировому экономическому росту, однако сотрудничество КНР и Африки - в рамках китайской инициативы "Один пояс и один путь"- принесет выгоды обеим сторонам.

"Китай не вмешивается во внутренние дела Африки и не навязывает собственную волю Африке", - подчеркнул председатель КНР.

Также С.Цзиньпин выразил намерение расширять африканский импорт в КНР.

В свою очередь президент ЮАР Сирил Рамафоса во время Форума выразил несогласие с точкой зрения, будто финансовая помощь странам Африки со стороны КНР имеет отношение к "новому колониализму".

По словам С.Рамафосы, этот саммит "опровергает точку зрения, будто новый колониализм захватывает Африку, в чем хотели бы нас убедить наши недоброжелатели".

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Тэги: КИТАЙ, АФРИКА, ФИНПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]