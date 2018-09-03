Войска ПВО Азербайджана проводят тактико-специальные занятия с использованием комплексов С-300

Войска противовоздушной обороны (ПВО) Азербайджана в соответствии с планом боевой подготовки на 2018 год проводят тактико-специальные занятия.

"В ходе занятий дивизионы зенитно-ракетных комплексов С-300 «Фаворит» совершили марш в позиционные районы, где отработали вопросы смены, оборудования и маскировки новых стартовых позиций", - отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.

Ракетные подразделения также выполняют задачи по прикрытию важных объектов от средств воздушного нападения, в том числе отражения ракетных ударов условного противника.

Ф.Исазаде