Войска ПВО Азербайджана проводят тактико-специальные занятия с использованием комплексов С-300

Войска противовоздушной обороны (ПВО) Азербайджана в соответствии с планом боевой подготовки на 2018 год проводят тактико-специальные занятия.
"В ходе занятий дивизионы зенитно-ракетных комплексов С-300 «Фаворит» совершили марш в позиционные районы, где отработали вопросы смены, оборудования и маскировки новых стартовых позиций", - отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.
Ракетные подразделения также выполняют задачи по прикрытию важных объектов от средств воздушного нападения, в том числе отражения ракетных ударов условного противника.
Ф.Исазаде
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