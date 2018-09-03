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Оборона 03.09.2018 16:18

Войска ПВО Азербайджана проводят тактико-специальные занятия с использованием комплексов С-300

Войска противовоздушной обороны (ПВО) Азербайджана в соответствии с планом боевой подготовки на 2018 год проводят тактико-специальные занятия.

"В ходе занятий дивизионы зенитно-ракетных комплексов С-300 «Фаворит» совершили марш в позиционные районы, где отработали вопросы смены, оборудования и маскировки новых стартовых позиций", - отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.

Ракетные подразделения также выполняют задачи по прикрытию важных объектов от средств воздушного нападения, в том числе отражения ракетных ударов условного противника.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПВО, ТАКТИКА, УЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]