Основная выручка Азербайджана в январе-июле 2018г от ненефтяного экспорта пришлась на томаты, золото и полиэтилен

Азербайджан в январе-июле 2018 года экспортировал ненефтяную продукцию на сумму $969 млн, что на 13% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций.

По данным центра, за 7 месяцев 2018 года в структуре экспорта основной объем пришелся на томаты - $144,1 млн (рост на 12,6% по сравнению с январем-июлем 2017 года), золото $68,5 млн (рост на 12,8%), полиэтилен - $57,3 млн (рост на 5,3%), электроэнергию - $56,9 млн (рост в 2,2 раза).

В целом, за январь-июль Азербайджан больше всего экспортировал фруктов и овощей - на $301 млн или 31% от общего объема ненефтяного экспорта.

За отчетный период в пятерку ведущих стран по импорту азербайджанской ненефтяной продукции входят: Россия - $353,2 млн (рост на 13,4%), Турция - $215,3 млн (рост на 21,1%), Грузия - $81,3 млн (рост на 4,7%), Швейцария - $78,3 млн (рост на 2%) и Китай - $29,1 млн (рост на 70,1%). Таким образом, 36,4% экспорта ненефтяной продукции пришлось в РФ.

В 2017 году объем ненефтяного экспорта Азербайджана составил на сумму $1 млрд 538 млн.

Б.Рустамбеков