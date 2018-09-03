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Дальнее зарубежье 03.09.2018 18:16

Еврокомиссия просит у Совета ЕС мандат на переговоры с США по квоте на импорт американской говядины

Еврокомиссия приняла в понедельник решение просить Совет ЕС предоставить ей мандат на переговоры по существующей квоте на импорт в ЕС из США говядины без гормонов роста, что позволит урегулировать давний спор в ВТО, сообщил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"В июле председатель (Еврокомиссии - ИФ) Жан-Клод Юнкер и президент (США - ИФ) Дональд Трамп договорились о запуске новой фазы в торговых отношениях между Европейским союзом и Соединенными Штатами", - напомнил пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе.

Другой представитель ЕК Даниэль Росарио добавил, что Ж.-К.Юнкер и Д.Трамп решили "перевернуть страницу в торговых отношениях между Европейским союзом и Соединенными Штатами".

"И в духе этой договоренности, в духе их совместного заявления мы решили идти вперед с такой просьбой (к Совету ЕС - ИФ) начать переговоры с США по решению очень старого спора в рамках Всемирной торговой организации", - сказал Д.Росарио.

Он пояснил, что обеспокоенность квотой была выражена американской администрацией в конце 2016 года, и с этого момента Брюссель установил контакт с Вашингтоном по данному вопросу. А в начале 2018 года состоялась встреча между членом Еврокомиссии по сельскому хозяйству Филом Хоганом и торговым представителем США Робертом Лайтхайзером для обсуждения этой темы. После этого Европейская комиссия пообещала предпринять шаги для разрешения данного вопроса.

При этом Д.Росарио подчеркнул, что "не идет речь о дополнительных квотах". "Речь идет о существующей годы квоте между Европейским союзом и США, и обсуждаться будет ее функционирование. Не идет речь о том, чтобы ее увеличивать или изменять что-либо в том, что касается общих условий защиты потребителей в Европейском союзе. То есть количество и качество, если можно так выразиться, останутся неизменными", - продолжил представитель ЕК.

Отвечая на уточняющий вопрос, он сказал, что имеется в виду "использование этой квоты при соблюдении ее соответствия правилам ВТО". И относительно такого функционирования у американской стороны возник ряд вопросов. Д.Росарио рекомендовал обратиться к выпущенному в понедельник пресс-релизу Еврокомиссии, в котором говорится о планах ЕК "обсудить с Соединенными Штатами пересмотр функционирования существующей квоты на импорт в Европейский союз говядины без гормонов".

В документе приводятся слова члена ЕК Ф.Хогана о том, что, предпринимая этот шаг, Еврокомиссия рассчитывает способствовать "ослаблению напряженности по обе стороны Атлантики в соответствии с договоренностями, достигнутыми председателем Юнкером в июле".

"Направляя это предложение в Совет, я хочу заверить европейских производителей, что уже существующая квота говядины в рамках меморандума о взаимопонимании останется на том же уровне. И я хочу также заверить наших потребителей в том, что указанная квота будет по-прежнему охватывать только продукты, соответствующие высоким стандартам продовольственной безопасности и здравоохранения в Европе, в данном случае - безгормональную говядину", - заявил Ф.Хоган.

В своем предложении Совету ЕС Еврокомиссия предусматривает выделение Соединенным Штатам части существующей квоты, которая также доступна для экспортеров из других стран, объясняется в пресс-релизе.

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Тэги: ЕС, США, ТОРГОВЛЯ, ГОВЯДИНА


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